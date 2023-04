Liste e candidati, l’ora della verità Oggi e domani la presentazione

Inizia oggi ufficialmente il conto alla rovescia per le amministrative del 14-15 maggio. Da questa mattina alle 8 e fino a domani alle 12 dovranno essere presentate all’ufficio elettorale del Comune le liste con le candidature a sindaco e per il consiglio comunale. È il passaggio più delicato, per la complessità degli adempimenti burocratici e per la verifica delle firme, in questo caso amplificata dal numero delle liste. Tutti hanno superato abbondantemente la quota minima di duecento firme, per evitare di incorrere nel rischio di doppie sottoscrizioni che ne porterebbero all’eliminazione (oltre a conseguenze per i loro autori).

Lunedì mattina sarà ufficiale la griglia di partenza per le elezioni: saranno tutte in corsa le ventitré liste a sostegno degli otto candidati sindaco annunciati? La sensazione è che qualuno mancherà all’appello, alla fine. E quanti saranno alla fine gli aspiranti consiglieri comunale, in ipotesi circa seicento?

Dilemmi da sciogliere nelle prossime ore, in attesa poi della vidimazione ufficiale da parte dell’ufficio elettorale.

Il voto sarà in due giornate, domenica e lunedì, dopo di che partirà lo spoglio che come sempre si annuncia non brevissimo, perché l’indicazione delle preferenze aggiunge possibilità di errori e contestazioni, rispetto al solo tracciare la croce sul nominativo prescelto.

In base agli annunci, Fabio Pacciani avrà con sé sette liste (circa duecento candidati), Nicoletta Fabio è a quota cinque, per Massimo Castagnini si è parlato di quattro liste, tre per Anna Ferreti, una a testa per Emanuele Montomoli, Alessandro Bisogni, Roberto Bozzi e Elena Boldrini.

Il numero minimo di candidati per ogni lista è ventuno, quello massimo è trentadue (cioè quanti saranno i consiglieri comunali), con rispetto di un minimo del 40 per cento del genere meno rappresentato.

Si potranno votare due candidati consiglieri, un uomo e una donna, ed è su questi ticket che molti stanno facendo campagna elettorale.