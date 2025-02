Liste civiche unite. Tavolo permanente

Le liste civiche della Valdelsa si sono riunite a Colle per un incontro di confronto e programmazione sulle politiche di area, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra i diversi comuni e promuovere strategie condivise per il futuro del territorio. Presenti la lista civica guidata da Lucii a Poggibonsi ‘Vivi-Poggibonsi’, poi la più storica ‘Pensare Comune’ di Casole, ma anche alcuni rappresentati da San Gimignano, da Colle la presenza più massiccia con Su-Per Colle. Durante il confronto sono emerse diverse proposte operative, tra cui la concreta necessità di costituire un tavolo permanente di lavoro composto dalle liste civiche valdelsane per monitorare le politiche locali e promuovere iniziative comuni. Un focus particolare è stato riservato alla necessità di valorizzare le specificità di ogni comune, mantenendo però una visione d’insieme che consenta una crescita armoniosa dell’area.