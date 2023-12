L’impegno della Caritas. A Poggibonsi 120 famiglie assistite dai volontari

In tutto sono 120 le famiglie assistite a Poggibonsi dalla Caritas. Italiane per il trenta per cento e per il settanta straniere, originarie di vari Paesi. Un leggero aumento, nel recente periodo, nel numero di iscritti nelle apposite schede, come rilevano i responsabili della struttura che ha come riferimento la parrocchia di San Giuseppe ed è diretta da don Gianfranco Poddighe. Diversi i settori di intervento da parte dei volontari.

Circa venti coloro che si occupano di distribuzione di alimenti e di vestiario negli spazi di via Col di Lana, coordinati rispettivamente da Vito Curcio e da Marilena Nencioni; sette gli addetti che si dedicano sempre in maniera disinteressata al centro di ascolto per le necessità delle persone da indirizzare, per esempio, ai Servizi sociali.

Uno sportello, quest’ultimo, curato da Caritas il lunedì mattina e il mercoledì dalle 17 alle 19 in collaborazione con Misericordia e San Vincenzo de Paoli nelle stanze parrocchiali di via della Costituzione. Qui ha sede anche l’attività di doposcuola, il martedì e il giovedì in forma gratuita, per i bambini e i ragazzi. "Cerchiamo, per quel che è possibile – spiega don Gianfranco Poddighe – di essere vicini alle esigenze delle persone che ci chiedono un aiuto per le loro necessità materiali e spirituali. Caritas va incontro alla comunità e si propone di sostenerla secondo i valori della carità cristiana, della fratellanza e dell’accoglienza".

Una volta al mese i viaggi a Firenze a opera dei volontari alla Fondazione Banco Alimentare, in modo che Caritas possa contare sulle scorte di derrate da donare sulla base degli indicatori Isee. Poi provvedono i supermercati, attraverso le raccolte, e singoli commercianti locali e cittadini che con generosità offrono il loro contributo. Ed è aperto anche il mercatino in viale Marconi. "Le risposte non mancano. Siamo un ente che si muove un po’ come una famiglia, nel rispetto delle disponibilità economiche e delle necessità da soddisfare, a beneficio dei soggetti più fragili che bussano alle nostre porte".

La distribuzione di cibo e indumenti avviene il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 17,30 in via Col di Lana. "Ogni giorno, comunque – concludono da Caritas San Giuseppe – siamo presenti per il ritiro dei materiali da consegnare".