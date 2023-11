Liceo Volta: a dicembre ‘1,2,3... scienza!’. Concerti, laboratori, giochi e teatro

Concerti e laboratori, ma anche giochi e teatro, anche questa è scienza. È questa la modalità della tradizionale manifestazione di divulgazione scientifica del Liceo Alessandro Volta, ‘1,2,3... scienza!’, che ormai giunge alla sesta edizione. Tutti gli eventi si svolgeranno nell’auditorium e nei locali del Liceo Volta e saranno ad ingresso libero. La serata inaugurale ufficiale si terrà venerdì 1 dicembre alle 19,30 con un concorso STEMgastronomico, con tanto di a?e-rinfresco, per poi proseguire alle 21,15 con un "concerto – dialogo" tra l’Ensemble ArchiAmici ed il prof. Fabio Bellissima dell’Università di Siena, dal titolo ‘Trasformazioni geometriche in musica’. Per gli studenti delle scuole medie inferiori un assaggio già c’è stato con un laboratorio di orientamento tra esperimenti scientifici e giochi matematici che si è tenuto ieri e sarà replicato sabato 16 dicembre dalle 9 alle 11. ‘1,2,3... scienza!’ continuerà poi tra gennaio e marzo con appuntamenti di divulgazione scientifica ed una serie di conferenze tenute da docenti dell’Università di Firenze.

