“Libere di essere“, le storie delle donne

Con l’appuntamento “In quanto donne… Dalla disparità alla forza di essere”, nella serata di venerdì 28, si è concluso, per il Comune di Sinalunga, il cartellone eventi ‘Libere di Essere’ organizzato in occasione dell’8 Marzo – Giornata internazionale dei diritti della donna, dal Comune di Sinalunga, Unione dei Comuni Valdichiana Senese, con il Centro pari opportunità, in collaborazione con le consigliere e delegate alle Pari opportunità dei dieci Comuni, Amica Donna e le tante associazioni locali.

Alla serata sono intervenute, raccontando le loro storie, le loro conquiste ma anche le loro difficoltà incontrante del proprio percorso, Agnese Carletti, presidente della Provincia di Siena, Donatella Cinelli Colombini imprenditrice, Enza de Fusco Vicequestore della Polizia di Stato, dirigente del commissariato Chiusi - Chianciano Terme, Marzia Sandroni direttrice Zona Distretto Valdarno, con la moderazione di Michela Berti capo servizio de La Nazione. A cornice della serata, che si è svolta al teatro Ciro Pinsuti, le foto di Sofia Pericoli e Renata Pappano per il progetto Visiolapse, un’interpretazione artistica della figura femminile nelle sue molteplici sfaccettature.

Gli appuntamenti, che sono andati avanti per tutto il mese di marzo, attraverso linguaggi diversi hanno raccontato le lotte per la conquista dei diritti delle donne, le condizioni lavorative soffermandosi su quanto ancora c’è da lavorare per ottenere l’uguaglianza di genere.