’Libeccio vento d’estate’. Incontro per il bando della Fondazione Mps

Domani alle 16 si svolgerà un incontro online per presentare la nuova edizione di “Libeccio vento d’estate” 2025, bando promosso da Fondazione Mps a favore di attività socio-educative per minori, volte a garantire l’effettiva inclusione e integrazione di persone fragili, da svolgere da giugno a settembre. Per partecipare al webinar di presentazione è necessario iscriversi su Eventbrite e nel link presente nel sito web della Fondazione Mps.

Il bando Libeccio è destinato agli Enti di Terzo Settore e le organizzazioni non profit private della provincia di Siena, in possesso di una consolidata e documentata esperienza e competenza in ambito socioeducativo. Il plafond di risorse è di 200 mila euro, ogni singolo progetto potrà ricevere un contributo massimo di 6 mila euro. La scadenza per partecipare al bando è fissata al 3 marzo 2025 (ore 15.30).