Lezioni di Protezione Civile . Campus estivo ideato dalla Pubblica Assistenza

Istruttori d’eccezione per il progetto "Anch’io sono la protezione civile" del campus estivo organizzato dalla Pubblica Assistenza di Colle sotto l’egida del Dipartimento della Protezione Civile. Alla scuola elementare Sant’Andrea, infatti, per 25 ragazze e ragazzi fra i 12 e i 15 anni sono saliti in cattedra i militari della guardia di finanza per illustrare i temi della protezione civile e le attività svolte per tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente. Presenza d’eccezione nell’eccezione, quella del comandante provinciale della guardia di finanza di Siena, colonnello Pietro Sorbello, che ha illustrato ai giovanissimi il contributo che le Fiamme Gialle forniscono al sistema di protezione civile nazionale. Richiamando il motto ‘Nella tradizione il futuro’, che quest’anno accompagna le cerimonie per il 250’ anniversario della fondazione del Corpo, il comandante ha ricordato che la guardia di finanza è al passo coi tempi senza, però, dimenticare senso del dovere, disciplina, onore, solidarietà e spirito di sacrificio, valori che hanno portato la Regione Toscana ad attribuire il ‘Pegaso d’Oro’, massima onorificenza regionale, al Comando regionale del Corpo, anche per il soccorso alle popolazioni toscane durante i recenti, gravi eventi meteorologici. Il giardino alberato della scuola è poi stato lo scenario ideale per una simulazione delle unità cinofile del Soccorso Alpino della Gdf di Abetone Cutigliano, in cui i giovani frequentatori del campus hanno potuto ammirare all’opera i pastori tedeschi ‘Astra’ e ‘Kuma’ lavorare coi loro istruttori alla ricerca di persone da soccorrere. "Rivolgiamo il più grande ringraziamento dell’ associazione alla Gdf provinciale per il contributo offerto al massimo livello – afferma il referente del campo scuola, Agostino Massa – La collaborazione con le istituzioni è per noi fondamentale, per dare ai ragazzi conoscenze ed esempi che saranno il loro futuro patrimonio di buoni cittadini. L’impegno della Guardia di Finanza nelle iniziative didattiche del progetto ‘Anch’io sono la protezione civile’ educa i giovani alla cittadinanza attiva e promuove i valori della solidarietà e dell’impegno per il bene comune".