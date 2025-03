Lezione all’aperto in viale Toselli con due ricercatori precari

Con il tempo che passa e il presidio che si stabilizza e si rafforza, la situazione della Beko inizia a somigliare sempre di più a quella che era stata propria della Gkn di Campi Bisenzio. Ed è proprio sul modello di un’esperienza alla Gkn che il Coordinamento del precariato universitario, che da tempo sostiene i lavoratori senesi nella loro lotta, ha organizzato una lezione all’aperto per lunedì 10 al presidio in Viale Toselli. Interverranno Vincenzo Spagnolo, archeologo, e Luigi Magnone, antropologo, ricercatori precari. "C’è stato un periodo in cui il presidio Gkn era mantenuto dagli operai, e in quella fase era aperto anche alla partecipazione di esterni - ha raccontato Spagnolo -. In questo contesto di scambio reciproco si sono create connessioni, come quella tra il precariato universitario e il mondo operaio. All’inizio era uno scambio tra me e un operaio. Poi è nata l’idea di istituire qualcosa di più strutturato, una sorta di "università operaia" chiamata ‘Convergenza culturale’". Si trattò di un lungo periodo in cui lo stabilimento ospitò varie iniziative culturali, rese celebri dalla partecipazione del famoso storico e divulgatore Alessandro Barbero. "Vogliamo portare avanti quell’eredità, mettendola a disposizione di chi oggi sta difendendo la Beko - ha detto Spagnolo -. La loro situazione ha alcune somiglianze con quella della Gkn, vogliamo creare uno spazio di scambio e crescita comune. Come precari universitari siamo sempre stati al loro fianco, e loro hanno sostenuto noi nelle nostre battaglie". Il tutto si concretizza in un ciclo di lezioni all’aperto sul tema del lavoro, che sarà inaugurato dall’incontro ‘Dal lavoro che crea l’umanità al lavoro che disumanizza’. L’iniziativa, oltre che dare linfa vitale al presidio e alla lotta dei lavoratori Beko, fa parte di un percorso di avvicinamento al 20 marzo, dichiarata giornata di mobilitazione nazionale dell’Università, a cui aderiscono tutte le assemblee precarie d’Italia. Eleonora Rosi