L’export traina lo sviluppo locale. Crescita record per la Farmaceutica

L’export continua a essere la locomotiva dell’economia senese anche nel 2024. Non è una novità, ma i numeri sono comunque degni di nota: nel primo trimestre di quest’anno si registra un +20,7% rispetto all’ultimo trimestre del 2023 per un valore pari a 1 miliardo e 399 milioni di euro. Cifre che sono state tra illustrate ieri mattina nel corso della ’Ventiduesima Giornata dell’Economia – Siena 2030’, organizzata da Camera di Commercio, Università di Siena e Fondazione Mps, e coordinata da Pino Di Blasio, caporedattore de La Nazione Siena. "Nonostante il contesto geopolitico, l’economia mondiale ha chiuso il 2023 con una crescita maggiore delle attese – evidenzia Massimo Guasconi, presidente della Camera di commercio di Arezzo-Siena –. Anche i dati reali, come quelli relativi all’export, sembrano confermare, per adesso, un andamento positivo per l’economia senese". Nel dettaglio, ha continuato Guasconi: "Negli ultimi dieci anni le esportazioni senesi in valori correnti hanno registrato un incremento decisamente superiore sia rispetto alla Toscana che all’Italia, arrivando quasi a quintuplicare il proprio valore sospinti in particolare dal comparto farmaceutico la cui crescita è stata assolutamente eccezionale (nell’arco di due anni il valore delle esportazioni del settore si è quasi triplicato). Anche i dati 2024 vedono Siena alla conquista del terzo posto nella classifica export delle province toscane, rispetto a un 2023 che ci posizionava al quinto".

Altri importanti dati vengono dal rapporto ‘Prometeia-scenari economie locali’. "Il valore aggiunto complessivo della provincia di Siena è infatti stimato per il 2023 a circa 8,6 miliardi di euro, con un aumento rispetto al 2022 dello 0,8% – sottolinea Marco Randellini, segretario generale dell’Ente camerale –. I settori che hanno sospinto tale crescita sono stati in primis le costruzioni (+7,5%), che ancora beneficiano ampiamente dei bonus e i servizi, in particolare quelli turistici. In flessione l’agricoltura (-8,4%) a causa delle conseguenze di un’annata difficile. Le previsioni per il 2024 sono positive per l’occupazione, sia pure con un rallentamento rispetto a quelle del 2023".

Presenti per l’occasione anche i vertici di Fondazione Mps: "La Fondazione si pone come luogo di raccordo e soggetto promotore di relazioni sociali e di coesione istituzionale e territoriale", ha commentato il presidente Carlo Rossi. Gli fa eco il dg Marco Forte: "La giornata dell’economia è un importante momento di confronto e riflessione con le istituzioni del territorio su specifici indicatori su cui avviare ragionamenti concreti". A prendere parte al dibattito anche Donata Medaglini, pro rettrice dell’Università di Siena, che ha sottolineato: "Le recenti indagini Almalaurea indicano un tasso di occupazione a un anno dalla laurea di oltre il 77%, sopra la media nazionale".

Inoltre, Francesca Gagliardi responsabile per l’Università del progetto Siena2030 ha fatto il punto: "I dati del territorio iniziano a evidenziare un cambiamento in positivo verso la trasformazione digitale delle imprese e verso gli investimenti in energie rinnovabili. Siamo ancora molto indietro sui rifiuti. Lo squilibrio demografico continua a essere elevato". Tra gli ospiti anche l’assessore regionale Leonardo Marras (foto a lato), che ha dato un quadro regionale: "In generale la Toscana sta peggio rispetto ad altre regioni. Abbiamo produzioni molto esposte ai mercati internazionali ma anche livelli di disoccupazione molto bassi e settori altamente specializzati che fanno della Toscana leader in Europa, penso alla camperistica".