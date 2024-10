L’ex hotel Capriolo diventerà un oratorio

Nasce a Piancastagnaio il nuovo oratorio Parrocchiale San Filippo Neri. Dedicato proprio al Santo della gioia che è da molti secoli il principale compatrono del paese. Un sogno che la Comunità Parrocchiale guidata dai due Parroci Don Giampietro e Don Francisco vedono ormai realizzarsi in una bella realtà in cui tantissimi cittadini e volontari hanno creduto impegnandosi sia economicamente e materialmente anche perché il luogo prescelto è uno dei posti più belli di Piancastagnaio.

La Parrocchia infatti ha potuto acquistare con un grosso contributo da parte della Conferenza Episcopale italiana l’hotel Capriolo in Via Grossetana. L’ edificio per qualche anno era stato messo a disposizione degli ospiti immigrati accolti su intervento della prefettura di Siena. L’acquisizione dell’ex Hotel Capriolo si è reso necessario in quanto la Comunità Parrocchiale di Piancastagnaio non aveva luoghi e spazi di aggregazione per lo svolgimento delle attività socio pastorali e catechesi.

La struttura completamente rimessa a nuovo ed adeguata alle esigenze parrocchiali avrà capacità di ampi spazi con stanze, saloni, luoghi per incontri e riunioni di catechismo e centri dedicati all’ascolto per adolescenti, giovani e famiglie.

All’interno saranno presenti alcuni spazi per gli ospiti dell’associazione solidale “Pollianna” di Saragiolo che da anni porta avanti l’esperienza di accoglienza e condivisione con alcuni ragazzi e ragazze diversamente abili. Sarà l’oratorio aggregato al circolo nazionale Anspi (associazione nazionale San Paolo di ispirazione cattolica) e tra le varie attività all’interno del grande locale sarà presente anche una sala giochi e un bar. "Un grande sogno che si sta avverando soprattutto grazie alla grande partecipazione della gente di Piancastagnaio, che ha preso a cuore questa iniziativa e che sta seguendo con tanto amore e affetto" dice don Giampietro Guerrini che guida la parrocchia assieme a Don Francisco Javier . "Anche se ancora manca qualche piccolo lavoro – dice il sacerdote – vorremmo aprire i locali il 18 ottobre per iniziare il catechismo". "Vorremmo ringraziare tutti - dice ancora Don Giampietro – soprattutto i volontari che hanno lavorato alla ristrutturazione. Il nostro sogno sarebbe ancora quello di poter inaugurare l’ oratorio il 25 maggio 2025 festa del Compatrono San Filippo Neri".

Giuseppe Serafini