L’estate di ’Mens Sana sport & fun’. Tre mesi di campi solari in movimento

Si accende l’estate alla Polisportiva Mens Sana 1871 con ‘Mens Sana Sport & Fun’. Dal 16 giugno fino al 12 settembre, tre mesi da vivere all’insegna dello sport e del divertimento, con un calendario di eventi rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. I campi solari della Polisportiva, in collaborazione con il Comune, saranno un’occasione per muovere i primi passi nel mondo dello sport o per continuare a praticare attività fisica durante i mesi estivi. Ogni settimana sarà accompagnata da appuntamenti indimenticabili, insieme allo staff composto da personale qualificato. "Mens Sana Sport & Fun è il connubio perfetto tra sport e compagnia, e soprattutto rappresenta un passatempo sano, basato su inclusione, divertimento e crescita". All’interno dei campi solari della Polisportiva si praticheranno i seguenti sport: calcio, pallavolo, basket, pattinaggio, atletica leggera, pallamano, ginnastica artistica, nuoto e tiro con l’arco. Inoltre, grazie alla collaborazione con il Comune, una settimana al mese sarà dedicata a una visita tra le bellezze storiche e artistiche dei musei comunali. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Polisportiva e rivolgersi alla segreteria per le iscrizioni.