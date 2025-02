L’esordio di Torre: "Priorità? I fondi Pnrr, hub in viale Sardegna"

"Mi complimento con l’AouSenese per questa iniziativa che mette al centro i cittadini e i loro bisogni di salute, in un’area vasta che è anche la mia", così il neo direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, Marco Torre, che col convegno alle Scotte ha fatto la sua prima uscita a Siena.

"Sto attraversando l’area vasta per conoscere le strutture e i professionisti di un’Azienda, che, vista da fuori, ho sempre invidiato, anche per la programmazione di area vasta che, per primi in Toscana, Asl e AouSenese hanno attuato. Una strada che intendo proseguire e potenziare", dice il neo direttore.

Marco Torre è stato nominato direttore generale dell’Asl della Toscana Sud dal governatore Eugenio Giani il 29 gennaio scorso e dal 30 è alla sua guida: i primi passi sono stati ad Arezzo, quindi la presentazione nellla provincia di Siena, a partire dall’ospedale di Nottola. "Questa è una realtà molto vasta e complessa - prosegue Marco Torre –, conto di visitare tutte le strutture e incontrare i professionisti che le portano avanti entro la fine di questo mese. Cosa mi ha colpito? La competenza, la dedizione e l’attaccamento del personale al lavoro e all’Azienda, senza dubbio. E anche la partecipazione dei cittadini, che insieme ai professionisti sanitari, capiscono i problemi da affrontare e propongono anche soluzioni".

Dopo la conoscenza del territorio si passerà all’operatività: "Ci sono tanti fascicoli aperti in quest’area e direttive regionali da applicare: tutto genera grandi aspettative – dice ancora il direttore generale –. Le priorità sul mio tavolo? L’investimento dei fondi Pnrr, per 100 milioni di euro e su Siena la realizzazione dell’hub che coordinerà tutte le Case di comunità e Centrali operative, nell’immobile individuato di viale Sardegna. Sono grandi opportunità, i fondi Pnrr e l’hub, da non perdere. Poi intendo iniziare anche una spending review dei nostri conti, per far in modo di investire risorse dove servono".

p.t.