L’esempio di Lucca per tutelare il centro storico

Nelle scorse settimane, i commercianti di Camollia hanno avuto modo di sollecitare il Comune sull’adozione di forme di tutela del commercio tradizionale o comunque compatibile con il centro storico di una città d’arte. In particolare, indicati provvedimenti già adottati da città come Firenze e Lucca. Qui già dal 2000 sono prese misure in tal senso. L’ultimo adeguamento è del 2022 e si basa su un accordo di collaborazione tra Comune e Scuola Imt Alti Studi Lucca, dal cui studio erano emerse alcune indicazioni. Tra queste, l’osservazione che "il tessuto storico, architettonico ed ambientale della città, la sua vivibilità e fruibilità, in una parola la sua “bellezza” sono un patrimonio fragile che ha bisogno di regole per non essere travolto da nuove progettualità imprenditoriali che potrebbero danneggiare e/o sgretolare il tessuto architettonico anche in maniera irreversibile", si legge nell’allegato alla delibera. In base a questo, si osserva "emerge la necessità di confermare i divieti di insediamento di attività, già riconosciuti ventidue anni fa, come “non compatibili” con il centro storico lucchese".