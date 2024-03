’Leggere in ospedale’ grazie alla Biblioteca. Riparte il prestito di libri e dvd ai pazienti

Nuova linfa per la Biblioteca dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Dopo lo stop al servizio a causa della pandemia, l’Aou Senese ha rinnovato la convenzione con la Biblioteca Comunale degli Intronati, l’associazione Auser e l’Associazione Volontari Ospedalieri, per il progetto ’Leggere in ospedale’. "È un servizio a cui teniamo molto – spiega il direttore generale Antonio Barretta – perché si tratta di un’attenzione in più che vogliamo rivolgere ai nostri pazienti". La Biblioteca ospedaliera, situata all’interno del lotto didattico, piano 0, effettua prestiti gratuiti di libri e dvd per tutti gli utenti dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, pazienti, accompagnatori, visitatori, professionisti. Attivo anche un servizio circolante di prestito nei reparti e nelle corsie; il prestito è a 30 giorni. La Biblioteca ospedaliera è aperta dal lunedì al mercoledì, in orario 15-17, il giovedì, dalle 10 alle 12, e il venerdì dalle 16 alle 17; chiusa invece il sabato e la domenica. Il percorso bibliotecario all’interno del policlinico è stato intrapreso nel 2008, la nuova convenzione, della durata di 3 anni, dà nuova linfa al progetto ’Leggere in ospedale’, oggi supportato dai volontari delle associazioni Auser e Avo.