Legame tra Università e aziende: "Così gli studenti trovano lavoro"

Record di partecipazione alla career week 2024 dell’Università di Siena. Numero di candidature studenti aumentato 25%, con circa 1900 iscrizioni, 400 in più rispetto a quelle dell’anno precedente, che erano state poco meno di 1500. Per quel che riguarda il numero effettivo di studenti, i dati saranno disponibili sotto a career week conclusa, quel che si sa adesso è che gli studenti tendono a non fare candidature seriale, ma a prenotare colloqui per massimo due o tre aziende ciascuno. "Le università devono svolgere un importante ruolo, non solo nel fare formazione ma nel creare delle condizioni che favoriscano il più veloce incontro fra i nostri laureati ed i posti di lavoro – ha dichiarato il rettore dell’Università Roberto Di Pietra -. Secondo la piattaforma Almalaurea d’altronde noi, ad un anno dalla laurea, abbiamo delle percentuali di occupazione ben al di sopra della media nazionale. Le opportunità che si concretizzano in seguito alla laurea magistrale sono occasioni che tendiamo a facilitare tramite rapporti e collaborazioni con le aziende". Da ricordare che i colloqui possono essere informativi, mirare ad un rapporto di tipo progettuale, ad una collaborazione per una tesi di laurea e non necessariamente mirare ad un rapporto lavorativo. Settantaquattro in totale le aziende che saranno presenti a fare colloqui durante la settimana, spaziano da piccole realtà legate al territorio a veri e propri giganti di settore. "Mi pare un esplicito riconoscimento della qualità dell’offerta formativa proposta dall’Università di Siena – ha commentato Di Pietra -, che è in grado di formare ragazzi e ragazze molto apprezzati nel mercato del lavoro, destinate a percorrere carriere brillanti".

La giornata inaugurale della career week è stata dedicata al tema della sostenibilità con la tavola rotonda ‘Giovani tra presente e futuro: l’Università di Siena per la sostenibilità’, ma i colloqui andranno avanti fino al 17 ottobre, in particolare oggi nella sede di Arezzo dell’Ateneo, al Campus Lab del Pionta, mentre mercoledì e giovedì le aziende torneranno a fare desk al rettorato. Alcuni dei temi centrali sono l’incremento dell’occupabilità degli studenti e l’attenzione all’evoluzione del mercato del lavoro. Per questo il tema della sostenibilità è destinato a diventare una costante anche per gli appuntamenti futuri della career week.

"Siamo convinti di vivere un momento di svolta occupazionale verso queste tematiche, testimoniata dal moltiplicarsi delle opportunità per laureati e laureate che hanno sviluppato e che stanno tuttora sviluppando competenze teoriche e tecniche nei campi della sostenibilità – ha commentato il professor Simone Bastianoni, delegato alla sostenibilità dell’Università di Siena -. Nel nostro ateneo studiamo la sostenibilità da quarant’anni, e oggi raccogliamo i frutti del lavoro svolto con convinzione nei decenni passati".

Eleonora Rosi