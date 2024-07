Lecceto Allarme spaccio nel bosco

Nuova segnalazione su quanto avviene nei boschi intorno all’Eremo di Lecceto, dove pare che sia ripreso lo spaccio di sostenze stupefacenti. Malgrado i numerosi blitz delle forze dell’ordine, spesso coordinate tra loro, da qualche settimana sono stati registrati ’strani’ movimenti nella zona. Chi frequenta l’area parla di "un via vai di auto e motorini, con qualche problema di sicurezza anche per la circolazione stradale". In particolare, l’attenzione dei cittadini si è focalizzata sulla parte sinistra del lungo rettilineo che porta verso l’Eremo. "Superata la zona disboscata di recente si incontra un vero e proprio accampamento – è la denuncia –. Ma nella tarda serata, quando si fa buio lo spaccio si sposta da strada di Lecceto a strada del Ferratore in una piazzola a circa 200 metri dall’incrocio con strada di Montalbuccio. Un fenomeno difficile da estirpare, nonostante l’impegno profuso dalle forze dell’ordine costrette a continui controlli sul vasto territorio della provincia".