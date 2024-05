’Lealtà e competizione’. Il calcio va nelle scuole

Si è concluso con successo il primo modulo del progetto formativo ’Lealtà e competizione’. Iniziativa che le due anime del calcio giallorosso (Us Poggibonsi e Poggibonsi Women) hanno introdotto all’interno delle classi quarta e quinta della scuola primaria Gaetano Pieraccini (Istituto comprensivo 2 di Poggibonsi). Gli argomenti trattati sono concetti che richiamano all’attualità di ogni giorno. Contenuti che hanno permesso agli alunni di esprimersi e interagire durante le sessioni. Le ore di formazione sono state seguite con attenzione dai ragazzi: questo quanto espresso dagli insegnanti in aula. Vari testimonial del mondo calcistico hanno contribuito a creare il giusto mix tra docenti e partecipanti, stimolando la curiosità delle classi. Il percorso adesso salirà di livello, in quanto lo stesso modulo ricalibrato nei contenuti, sarà distribuito alle sezioni della terza media della Leonardo da Vinci. Anche in questo caso Estra Energie (azienda del territorio sempre sensibile nel promuovere interessanti progetti di questo genere) sarà al fianco delle due compagini calcistiche impegnate nello specifico programma.