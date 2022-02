Le valvole della Nencini vanno al gruppo Omb

Passa di mano la Nencini spa di Siena. Il Gruppo Omb di Cenate Sotto (Bergamo) ha acquisito dal Gruppo Ipi, società specializzata in valvole di grandi dimensioni per dighe e centrali idrauliche, l’azienda fondata nel 1967. Con un fatturato di 130 milioni di euro e oltre 300 dipendenti, Omb Valves Spa è un produttore mondiale di valvole in acciaio forgiato per i settori Oil&Gas, Power, costruzioni navali e aerospaziali, con stabilimenti in Europa, Nord America, Asia e Medio Oriente ed è associata a Confindustria Bergamo. Omb è stata assistita per gli aspetti fiscali dallo Studio BNC Berta, Nembrini, Colombini & Associati e per gli aspetti legali dell’operazione dallo Studio legale studio Cma Caffi Maroncelli Associati. L’operazione si pone nel percorso di sviluppo del Gruppo Omb nel mondo delle energie rinnovabili, attraverso l’acquisizione di uno dei brand storici nella produzione di valvole per il settore acque. La Nencini inizialmente produceva valvole di sfiato per centrali idrauliche e per condutture di acqua potabile e di irrigazione, poi ha ampliato la produzione includendo grandi valvole di dissipazione dell’energia per centrali idrauliche e valvole di scarico per dighe. La conoscenza e competenza nella produzione è stata rafforzata dalla profonda comprensione dei fenomeni di cavitazione e vibrazione. Questo know-how ingegneristico ha portato la Nencini alla progettazione e produzione di valvole più durevoli ed efficienti. Nel 2016 era entrata a far parte del Gruppo Ipi, inserendosi a pieno titolo nella rete internazionale del Gruppo, nonché nelle sinergie commerciali e tecniche, incrementando così lo sviluppo. L’officina, situata a Badesse, è attrezzata con torni verticali, foratrici e alesatrici, saldatrici ad arco sommerso e a piastra rotante, per lavorare componenti e particolari fino a 5000 mm. La struttura di prova è una delle aree più essenziali e interessanti. Alcune attività comuni svolte in questa struttura includono l’ispezione del colorante penetrante, l’esame delle particelle ...