Le strutture della sanità. Confronto tra gli operatori e l’assessore Bezzini

Una fotografia delle attività nelle strutture territoriali della sanità in Valdelsa, a Colle e a Poggibonsi. L’assessore regionale al Diritto alla Salute, Simone Bezzini, si è confrontato con gli operatori presso la Casa della Salute di Colle. Accompagnato dal direttore generale della Asl Tse Antonio D’Urso e dalla direttrice di Zona distretto/Società della Salute Alta Valdelsa Biancamaria Rossi, l’assessore ha compiuto la ricognizione anche alla presenza della sindaca di Poggibonsi e presidente della Sds Alta Valdelsa Susanna Cenni e del sindaco di Colle Piero Pii. Tra i temi pure la trasformazione dei Distretti di Colle e di Poggibonsi in Case della Comunità hub. Un investimento PNRR di 1,7 milioni di euro per la prima e di oltre 1,5 milioni di euro per la seconda. "Una mattinata utile per raccogliere nuovi spunti - ha detto Bezzini - in un’area nella quale, nonostante le difficoltà che il sistema sanitario sta attraversando, i professionisti garantiscono elevati livelli di assistenza. Garantire il diritto alla cura a tutte le persone e non solo a chi può permetterselo". "In Valdelsa la sanità è di alto livello - afferma il dg D’Urso - e una delle chiavi dei risultati è l’integrazione tra le parti territoriale e ospedaliera". Poi le cifre del 2024 fin qui rilevate. Al mese di luglio, la Centrale Operativa Territoriale (COT) ha trattato 424 segnalazioni. L’assistenza domiciliare infermieristica al 31 agosto ha preso in carico 960 assistiti per 16.159 accessi a domicilio. Essenziale per la presa in carico di pazienti complessi anche l’attività dell’Unità Valutativa Multidimensionale (UVM), con 424 Progetti Assistenziali Personalizzati (PAP). Sono 61 i pazienti ricoverati in reparto delle Cure Palliative. Gli utenti in regime residenziale presso il Centro Riabilitativo Santa Fina, 170. Le prestazioni fisioterapiche al 30 giugno ammontavano a 10.382. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali al mese di agosto già a 763.994, con un trend in aumento rispetto. I servizi di Salute Mentale Adulti (SMA) hanno raggiunto 6.836 prestazioni. Sono 1.721 gli utenti in carico al Servizio Mentale Infanzia e Adolescenza (SMIA). Il Servizio Dipendenze (Ser.D) ha in carico 390 utenti, di cui i nuovi, nel periodo considerato, sono 53. Il consultorio nel 2024 registra già a ora 12.682 prestazioni, di cui 6.915 relative al percorso nascita e 2.871 alla prevenzione oncologica cervicocarcinoma.