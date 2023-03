Le Scotte volano in Kenya In 15 giorni 300 visite e 80 interventi chirurgici per i pazienti di Nairobi

I professionisti dell’Otorinolaringoiatria delle Scotte in missione in Africa. La trasferta degli specialisti senesi è valsa 300 visite e 80 interventi chirurgici, 110 esami audiometrici, 26 protesi acustiche regolate in appena 2 settimane di attività: dal 28 gennaio al 13 febbraio la delegazione dell’Otorinolaringoiatria è stata in Kenya, al North Kinangop Catholic Hospital (100 chilometri circa a nord di Nairobi), in missione insieme al Comitato di Cooperazione Sanitaria Internazionale, il cui coordinatore è il dottor Stefano Zani.

Capo delegazione è stato il professor Marco Mandalà, direttore dell’Otorinolaringoiatria dell’Aou Senese, coadiuvato dalla dottoressa Elisa Gaudini, dirigente medico e specialista anche in ambito audiologico, insieme al dottor Giacomo Dei, audioprotesista, e due medici in formazione specialistica, Mario Carucci e Marco Curlo.

"I pazienti hanno ritrovato l’udito e il sorriso – racconta il professor Marco Mandalà -. Per noi è stata un’esperienza molto bella, non solo dal punto di vista professionale ma anche e soprattutto sotto il profilo umano. Siamo tornati a Siena con la promessa di continuare la collaborazione con il North Kinangop, in ottobre partirà la prossima missione".

Gli interventi effettuati hanno riguardato la chirurgia dell’orecchio (miringoplastiche e stapedioplastica), la chirurgia del naso (asportazione di poliposi nasale, setto turbinoplastica), chirurgia dell’oro faringe (adenotonsillectomia) e chirurgia del collo (comprese 3 tiroidectomie)". Quella con il North Kinangop Catholic Hospital rappresenta una delle collaborazioni più importanti per le attività di cooperazione sanitaria internazionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, organizzate in maniera ufficiale e strutturata dal 2005.

"Dopo l’emergenza Covid, le nostre missioni in Africa sono ripartite a pieno regime – commenta Stefano Zani, coordinatore del Comitato di Cooperazione Sanitaria Internazionale -. La collaborazione con il North Kinangop è stata la prima avviata dall’Aou Senese: nel corso degli anni sono stati numerosi i professionisti che si sono recati in Africa per offrire collaborazioni specialistiche in oculistica, otorinolaringoiatria, chirurgia pediatrica, neonatologia, ecografia, radiologia diagnostica, nefrologia, anestesia e rianimazione e tecniche diagnostiche di laboratorio.

Da questa collaborazione sono nati e si sono sviluppati protocolli e procedure importanti per la tutela della salute di chi vive in paesi difficili – conclude Zani -. I nostri professionisti che si sono recati in Kenya hanno effettuato non solo attività cliniche, ma anche di specializzazione e formazione per medici, infermieri, tecnici e specializzandi kenioti, rendendo il nostro ospedale un centro di riferimento per tutto il territorio".