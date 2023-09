Le novità Nardi a Palazzo Siena, Bruni dirigente turismo e commercio

Giornata importante quella di ieri, a Palazzo pubblico, sul fronte della riorganizzazione della macchina amministrativa. Giulio Nardi ha preso possesso del ruolo chiave di segretario generale, funzione al momento condivisa con le amministrazioni di Monticiano e Murlo, anche se l’obiettivo è averlo in esclusiva.

In contemporanea è stata pubblicata la delibera di giunta che ridisegna i profili dirigenziali. A proporla l’assessore al personale Enrico Tucci: "Avevamo preso questo impegno, ora abbiamo uno strumento decisivo per l’intero mandato del sindaco – spiega l’assessore Tucci –, delineato in queste settimane anche con la collaborazione del nuovo segretario. Nei prossimi mesi ridisegneremo gli uffici e le posizioni organizzative, arriveremo al 2024 con la macchina comunale a pieno regime".

Il piano prevede dieci direzioni, anche se per il momento saranno sette fisicamente gli incaricati perché si renderanno necessari alcuni accorpamenti. La novità che salta subito agli occhi è il conferimento della direzione per il comando della polizia municipale. Poi ci sarà il dirigente dell’area risorse finanziarie, già dalla prossima settimana all’espletamento della selezione. La direzione risorse umane è dell’unico a tempo indeterminato, Francesco Ghelardi, che in questi mesi ha assunto un ruolo chiave: a interim seguirà anche servizi alla persona e istruzione. La direzione affari generali e istituzionali avrà l’interim anche della transizione digitale.

Quindi la direzione cultura e turismo, cui sarà accorpata a interim commercio e statistica: il posto sarà di Iuri Bruni, perché la giunta ha deciso di scorrere la graduatoria del concorso che fu vinto da Gianluca Pocci. La seconda arrivata (Benedetta Squarcia) lavora già a Forlì, quindi toccherà a Bruni, terzo. Altra direzione è pianificazione del territorio ed edilizia privata, infine opere pubbliche, opere Pnrr, manutenzioni.

