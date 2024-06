Le novità Consorzio Agrario: Sardone presidente, Lombardi direttore

Nuovi dirigenti per il Consorzio Agrario di Siena, un passaggio annunciato dopo l’ingresso in Cai, Consorzi Agrari d’Italia. Nell’ultimo cda che ha seguito l’assemblea dei soci è stato eletto presidente Luigi Sardone, cerealicoltore delle crete senesi e presidente di Coldiretti Siena, mentre vice presidente è stato eletto Leonardo Belperio, imprenditore agricolo della Valdichiana aretina. Nello stesso cda è stato nominato direttore Fabio Lombardi, dirigente di lungo corso di Consorzi agrari.

"Con queste nomine – si annuncia nella nota stampa – si riconferma la volontà di Cai di essere sempre più presente sul territorio e vicina alle esigenze delle imprese agricole".

A margine del cda ecco le prime parole del neo presidente Luigi Sardone: "Ringrazio il presidente uscente Eros Trabalzini e il direttore Mario Conti per tutto quello che hanno fatto per il Consorzio Agrario – ha affermato –. Per quello che riguarda la nuova dirigenza, si conferma la volontà di avere un Consorzio Agrario sempre più efficiente e sempre più riferimento per le imprese e l’agricoltura del territorio".

A inizio anno si era perfezionato il passaggio e allora l’ad di Bf, Federico Vecchioni, aveva commentato: "L’integrazione di Consorzio Siena, che contribuirà alla crescita del fatturato per circa 100 milioni di euro oltre all’ampliamento del perimetro di mercato, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita esterna e interna di Cai, coerentemente con il piano industriale 2023-2027 del Gruppo Bf".

Con questo passaggio, tra l’altro, il Consorzio Agrario di Siena si conferma come polo centrale nelle strategie della Toscana del sud, rappresentando un ideale ponte di collegamento tra le province di Siena, Arezzo e Grosseto,