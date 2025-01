Le ’Memorie di bambina in un campo di prigionia’ di Dacia Maraini

La scrittrice Dacia Maraini sarà a Siena, il 30 gennaio al Santa Maria della Scala alle 18, per presentare il libro ’Vita mia. Giappone 1943. Memorie di una bambina italiana in un campo di prigionia’. È il 1943, Dacia Maraini ha sette anni e vive in Giappone con i genitori e le sorelline Toni e Yuki. Suo padre, Fosco, insegna all’università di Kyoto, sua madre, Topazia Alliata, è integrata nel tessuto della città. Tutto precipita quando Fosco e Topazia decidono di non giurare fedeltà al governo nazifascista della Repubblica di Salò. La coppia e le figlie vengono portate in un campo di concentramento destinato ai traditori della patria.