Le allieve del ’Folgore da Sa Gimignano’ brillano al premio Luzi

Giovanissime poetesse. Oramai il tradizionale premio Mario Luzi per le scuole della Toscana di primo e secondo grado fa parte della cultura della letteratura dedicata al grande poeta fiorentino. Anche in questa 14esima edizione si sono presentati 500 alunni aspiranti giovani poeti nel salone della Biblioteca delle Oblate a Firenze, per un classico della cultura scolastica poetica. Anche dall’Istituto Comprensivo del poeta delle torri Folgore da San Gimignano, con alla guida la dirigente Cecilia Martinelli, hanno risposto "presente". Dalle letture dei temi sono state segnalate dalla giuri e premiate con la ’pergamena’ due alunne poetesse.

Per la scuola di primo grado al primo posto Eleonora Bertini (nella foto a sinistra) con la poesia ’La mia musica’, è stata invece segnalata l’alunna Elena Cattani con la poesia di ’Un giorno’. Brave giovanissime poetesse. "Le poesie sono sempre più intense e originali – spiega la professoressa Monica Docci, che porta per mano i giovanissimi poeti – e gli studenti dell’istituto Folgore al premio Luzi si sono sempre contraddistinti, sia per la forza del pensiero, sia per il gruppo composto da docenti, genitori e soprattutto da questi ragazzi che negli anni hanno sempre avuto il modo di spiccare e di compiere un’esperienza formativa interessante".

In questa giornata di poesia ha fatto gli onori di casa il professor Marco Marchi, docente universitario di lettere moderne, con la partecipazione di Elisabetta Biondi della Sdriscia con la classica Lectio Magistralis corredata dal video sulla vita del poeta Mario Luzi. Da ricordare che nel secolo scorso il popolare poeta fiorentino è stato ospite sotto le torri al teatro dei Leggieri in un applaudito incontro sui giovani poeti e sulla poesia.

Romano Francardelli