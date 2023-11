L’avvocato Ciacci: "consigliera di fiducia"

La selezione al policlinico si è conclusa: sarà l’avvocato Lucia Ciacci di Siena la "consigliera di fiducia" dell’Azienda ospedaliero-universitaria, conclusa la procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio. Questo l’esito del lavoro della commissione di esperti che ha valutato gli otto candidati (7 donne ed un uomo) che si erano presentati a seguito dell’avviso pubblico. La consigliera, si legge in quest’ultimo, ha compiti di supporto, consulenza ed assistenza nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici del policlinico che ne richiedano l’intervento "perché destinatari di comportamenti o atti di discriminazione, molestie, vicende di mobbing, straining o costrittività organizzativa, presso l’Azienda ospedaliero universitaria. Monitora situazioni di rischio, svolgendo attività di rilevazione dei disagi anche attraverso l’organizzazione di appositi incontri anonimi. Può accedere ai documenti amministrativi inerenti al caso sottoposto alla sua attenzione, compatibilmente con la normativa vigente in materia, fermo restando il dovere di assicurare il diritto alla riservatezza degli interessati". L’incarico libero professionale dura due anni, non è rinnovabile.