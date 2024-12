Lavoro, "Talenti in Azione". Preparare i giovani

Promuovere e formare al lavoro ai giovani è la sfida del progetto "Talenti in Azione". L’obiettivo è "fornire ai più giovani le competenze e le conoscenze necessarie per diventare più competitivi e pronti ad affrontare le sfide del mercato del lavoro". "Talenti in Azione" è dedicato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni che non studiano e non lavorano. Con il Comune di San Gimignano, partner del progetto e capofila è l’agenzia di formazione Pangea. Sono già aperte le iscrizioni, che termineranno il 20 dicembre, ai tre percorsi formativi gratuiti: accoglienza del cliente, gestione dei social media, tecniche di lavorazione del pane e della piazza. Attraverso i tre percorsi formativi che prenderanno il via a gennaio, i giovani saranno accompagnati da professionisti all’acquisizione di competenze specifiche e mirate a sviluppare le competenze per scegliere e affrontare con successo un percorso lavorativo. I percorsi formativi si svolgeranno in parte nella sede di Pangea Formazione in località San Marziale 16 a Colle di Val d’Elsa e in parte nelle aule e laboratori situati nel territorio della Valdelsa". "Talenti in Azione - Net – Neet on the Net" è finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì." Info; www.talentiinazione.it tel. 0577043092 [email protected].

R.F.