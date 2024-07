Lavoro e opportunità. Corso post diploma

La fondazione Its Academy Energia e Ambiente, unico istituto di specializzazione post diploma del settore in Toscana, presenta un nuovo corso post diploma, in provincia di Siena, per gli specialisti della transizione energetica, in collaborazione con alcune delle più importanti realtà produttive del settore come Pramac. In programma fino al mese di settembre sono previsti open day, online e in presenza, per presentare i programmi e le opportunità dell’offerta formativa in partenza ad ottobre 2024. "Siamo orgogliosi come Its Academy di poter continuare a collaborare in modo sinergico con le principali realtà imprenditoriali della filiera energetica come Pramac – dichiara Francesco Macrì Presidente di Estra e della Fondazione ITS Academy Energia e Ambiente – Una partnership, quella con le aziende socie, che consente annualmente di poter rinnovare ed offrire una formazione di alta qualità, in linea con le esigenze e le nuove sfide del mercato del lavoro. Il corso Energy Specialist 24 è stato progettato per formare i professionisti del futuro nel settore dell’energia sostenibile". "Siamo lieti come azienda di sostenere questa iniziativa che testimonia il nostro impegno nel promuovere il valore della formazione continua e della crescita professionale – afferma Niccolò Borracchini, per Pramac e Vicepresidente Its Academy – Crediamo fermamente che l’educazione e la formazione siano strumenti fondamentali per lo sviluppo delle competenze e per il miglioramento delle opportunità professionali". Iscrizioni aperte, quindi, per la nuova edizione del percorso formativo professionalizzante post diploma di ITS per formare i nuovi specialisti della transizione energetica. Si chiama Energy Specialist 24 ed è il biennio ad alta specializzazione tecnica e tecnologica che guarda alle sfide energetiche del futuro.

Lodovico Andreucci