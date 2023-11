Lavori per rifare il tetto. Dal Comune 200mila euro per la ’Leonardo da Vinci’

Una palestra più sicura per i 400 alunni delle scuola media Leonardo Da Vinci di Poggibonsi. Approvato il progetto per la manutenzione al tetto dell’edificio. Si un tratto di un intervento da 200mila euro finanziato con risorse del bilancio comunale. L’obiettivo è mantenere in buono stato le coperture che, in alcune parti, sono usurate e presentano delle infiltrazioni. "La Leonardo da Vinci – spiega il sindaco David Bussagli – è stata in questi anni al centro di importanti investimenti. Prima abbiamo completato l’intervento di consolidamento sismico sul primo blocco dell’edificio, quello più datato. Successivamente abbiamo avviato i lavori al blocco tre dell’edificio, quello più esterno con adeguamento sismico e rinforzo strutturale, adeguamento funzionale ed efficientamento energetico. Lavori che sono al momento in corso e stanno ormai per terminare".

I due interventi in questione sono stati effettuati con un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro grazie a fondi del Miur, del Comune e a contributi ministeriali poi confluiti nel Pnrr. "In questo caso – aggiunge Bussagli –, con risorse del bilancio, andiamo a sistemare il tetto della palestra e successivamente, ad anno scolastico concluso, il tetto della porzione centrale della struttura che non è interessato da interventi a breve e medio termine. Ulteriori risorse per prevenire disagi e superarli laddove sono presenti". E ancora: "Un modo per continuare a investire negli spazi di crescita dei nostri bambini e ragazzi – conclude il sindaco – In questi anni abbiamo completato opere di edilizia scolastica per 5,5 milioni di euro. Altre 6,5 milioni sono risorse al momento investite in interventi aperti. E’ un impegno che per noi continua a essere la priorità".

I lavori in corso nelle scuole riguardano le elementare Gaetano Pieraccini, il nido Gianni Rodari, dove si farà anche l’ampliamento, la materne di Borgaccio. Ioltre c’è il grande cantiere del Roncalli: 3,6 milioni di euro. L’istituto tecnico superiore con il più alto numero di iscritti (oltre 1.100) del nostro territorio è oggetto di un intervento assai importante (finanziato dal Pnrr) per il consolidamento antisismico dell’edificio. Lavori già iniziati da tempo e che purtroppo comportano per la popolazione scolastica qualche inevitabile disagio.