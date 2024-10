Lavori allo stadio Artemio Franchi. Il Comune punta su un bando regionale

"Stadio Franchi: il Comune è pronto a farsi carico degli interventi necessari, magari dividendoli per stralci funzionali. Per completezza, stiamo, anche, intessendo forti e serie relazioni con la nuova proprietà del Siena Fc, che potrebbero portare in prospettiva il gruppo svedese a investire nelle nostre infrastrutture sportive e cittadine". Così l’assessore all’Edilizia sportiva, Lorenzo Loré, nel rispondere all’interrogazione del gruppo Le Biccherne sugli interventi allo stadio e i benefici connessi alle attività dell’associazione ’Asd pesistica e cultura fisica Siena’. "Le note vicissitudini societarie hanno portato ai tempi di oggi, con una palese inattività della società affidataria, cui sono state contestate le inadempienze, e alla necessità di rivedere completamento degli scenari di intervento – ha ricordato Lorè –. A seguito del rientro in possesso del Comune il 18 marzo e vista la convenzionecon il Siena Fc per la gestione dello stadio, che non prevede la concessione alla società di calcio della tribuna scoperta, della palestra e degli altri locali sottostanti, gli uffici si sono attivati per poter effettuare un’approfondita ricognizione dello stato dell’arte e delle varie necessità. E’ stato, a tal proposito, individuato un bando della Regione per la messa in sicurezza antisismica di strutture pubbliche ed è stata presentata la candidatura nei tempi e nei modi previsti e, in attesa della pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi, si è provveduto all’implementazione della documentazione. A oggi, siamo in attesa di avere risposta".