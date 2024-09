Lavori all’istituto Roncalli Sarrocchi. La Provincia investe tre milioni

Una palestra appena ristrutturata e pronta per il nuovo anno scolastico, un’altra di cui sarà fatta a breve la manutenzione, la messa in sicurezza dai terremoti di tutto il complesso scolastico. L’istituto tecnico Roncalli Sarrocchi di Poggibonsi, con oltre 1.200 iscritti la scuola superiore con il più alto numero di studenti del nostro territorio, è al centro di importanti interventi. Complessivamente stiamo parlando di quasi 3 milioni di euro di investimenti: 2 milioni e 700mila per l’adeguamento sismico dell’edificio, che sarà ultimato tra un anno, e 233mila euro per la sistemazione delle due palestre, quella del Roncalli (118 mila euro) e quella del Sarrocchi, 115 mila euro.

"Si tratta di interventi su cui l’impegno della Provincia, attraverso i suoi uffici, è massimo – spiega il presidente dell’amministrazione provinciale, David Bussagli – Un lavoro che va avanti da tempo, sia attraverso fondi Pnrr che con risorse proprie dell’ente, con il doppio obiettivo da una parte di elevare gli standard di sicurezza degli edifici scolastici e dall’altra di garantire il miglioramento continuo degli spazi a disposizione delle scuole e degli studenti per la loro crescita. Spazi che poi vengono utilizzati in quello che è un percorso virtuoso, anche delle associazioni sportive del territorio e dei nostri ragazzi nel dopo scuola".

Mentre i lavori di adeguamento sismico dell’edifico scolastico sono ancora in corso, rispettando il cronoprogramma redatto a suo tempo, l’intervento alla palestra del Roncalli è stato completato proprio in questi giorni. La palestra è stata costruita verso metà degli anni ’80 ed è utilizzata dalla scuola ma anche da numerose associazioni sportive locali. A distanza di circa 40 anni necessitava di una adeguata manutenzione. Sono stati rifatti la pavimentazione con apposito materiale, sistemati gli infissi, l’impianto idrico, gli spogliatoi e le docce Sulla rampa di lancio anche il restyling della palestra del plesso Sarrocchi dove, salvo imprevisti, i lavori saranno affidati entro la fine dell’anno. Buone notizie, dunque, per l’istituto superiore con sede a Calcinaia e per tante associazioni sportive poggibonsesi, che potranno contare su una palestra rinnovata e migliore sotto ogni punto di vista. Notizie accolte molto positivamente anche dall’amministrazione comunale di Poggibonsi e in particolare dall’assessore allo sport, Filippo Giomini, che conosce benissimo le esigenze delle società sportive ed è consapevole dell’importanza del ruolo che rivestono a livello sociale.