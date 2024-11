Lavori al ’Sabbione’, stop alle giovanili

È al momento fermo il settore giovanile del Banca Centro Cus Siena Rugby. I lavori di restyling che hanno investito il ‘Sabbione’, quartier generale della palla ovale cittadina, con il conseguente trasferimento della squadra (i senior militano stabilmente da qualche anno in Serie B) dall’Acquacalda a Colle Val d’Elsa, non hanno permesso il proseguimento dell’attività dei piccoli rugbisti cussini. Una decisione presa a malincuore dai dirigenti bianconeri, ma inevitabile, in considerazione della lontananza dell’attuale campo di allenamento. Lo stesso ‘Sabbione’, tanto fangoso, non è mai stato particolarmente adatto agli allenamenti dei bambini. Nell’impianto in erba che verrà (qualche giorno fa è stato anche oggetto della visita dei vertici del Credito sportivo, di Sport&Salute e della presidente della commissione consiliare Sport, Silvia Armini, accompagnati dal vicesindaco Capitani e dall’assessore Lorè), i piccoli avranno modo di svolgere al meglio le loro attività, di appassionarsi ancora di più a questo sport. La tariffa, per praticare il rugby, per un bambino, è di 150 euro. L’idea è quella di ripartire dal prossimo marzo.

A.G.