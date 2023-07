L’avatar QuestIt servirà i clienti di Arno Energia

Utilizzare l’Intelligenza Artificiale per rendere il mercato dell’energia più chiaro e trasparente, partendo dal servizio di customer care: questo è l’obiettivo della partnership strategica instaurata da QuestIT, tech company senese specializzata nella realizzazione di tecnologie proprietarie d’intelligenza artificiale, insieme ad Arno Energia, startup che nasce dalla volontà di fornire ai propri clienti servizi energetici con formula one-stop-shop, vale a dire un modello che prevede l’impiego di un unico interlocutore con cui familiarizzare e scoprire l’offerta più vantaggiosa.

Qui entra in gioco l’intelligenza artificiale che, sotto forma di avatar, può accogliere le esigenze dei singoli clienti e, di conseguenza, rispondere loro guidandoli all’interno del portale di riferimento. "Attualmente non esiste una tecnologia più all’avanguardia dell’intelligenza artificiale – afferma Marco Cecchi, presidente di Arno Energia –. Siamo una realtà giovane, nata solo un anno fa, ma con grandi ambizioni e siamo convinti che QuestIT, grazie alle sue innovazioni, sia il partner ideale per abbracciare un presente, e un futuro, sempre più avveniristico".