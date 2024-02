L’attrice Lunetta Savino sarà la protagonista dell’opera ‘La Madre’

L’attrice Lunetta Savino sarà la protagonista de ‘La Madre’. L’opera di Florian Zeller, scrittore e drammaturgo francese che indaga in modo acuto e profondo il tema dell’amore materno e le possibili derive a cui può condurre. Lo spettacolo è in programma domani alle 21 al Teatro Politeama di Poggibonsi. Sul palcoscenico, anche Andrea Renzi, Niccolò Ferrero e Chiarastella Sorrentino. La regia è di Marcello Cotugno. Si tratta di una rappresentazione dove si racconta di un figlio che è andato via da casa, è cresciuto e vive con la sua ragazza. La madre, una donna molto sola, non riesce a darsi pace e la sua partenza viene vissuta come un vero e proprio tradimento.

Fabrizio Calabrese