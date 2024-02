L’attacco di Renzi a Montanari : "Si candidi a sindaco se ha coraggio"

di Laura Valdesi

SIENA

"Vi chiedo di metterci la faccia in questa campagna elettorale", l’appello di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ieri a Siena per presentare il suo libro ’Palla al centro’. E dare così il fischio d’inizio del ’secondo tempo’ della politica in vista di amministrative ed europee. Quarantacinque minuti a disposizione in una sala gremitissima per sferzare il centrodestra al governo ma anche il Pd accusato di "inseguire i 5Stelle, i giustizialisti". Raccogliendo l’applauso quando parla del tema sicurezza, rivendicando "che la lotta per l’identità non è di destra, è questione di buonsenso". Lanciando l’idea delle "start up per i 60enni" da considerare colonna portante della società, toccando il tema della solitudine "anche se a Siena, grazie alla tradizione e all’esperienza delle Contrade, si avverte meno". Accusando ancora il governo di non dare gambe "ad un progetto di grande intelligenza che Rino Rappuoli aveva mandato avanti con governo Draghi". Quindi una ’pennellata’ sugli attacchi ricevuti per i suoi viaggi e le relazioni in Arabia Saudita e nel mondo arabo dove è preferibile, sostiene Renzi, avere riformisti piuttosto che estremisti. Ad accoglierlo ieri all’hotel Continental il vicepresidente del consiglio regionale e capogruppo in regione del partito, Stefano Scaramelli.

Ma è stato prima della presentazione che il leader di Italia Viva ha affrontato alcuni dei temi caldi locali e nazionali. "Siamo contenti che il Monte dei Paschi abbia un futuro perché la mala gestio di alcuni anni del regno dalemiano in questa città ha rischiato di mandare all’aria la storia della più antica banca d’Italia che ha resistito alla peste e alle guerre. E che rischiava di soccombere davanti al dalemismo", commenta la ’rinascita’ di Rocca Salimbeni. Aggiungendo: "Oggi fortunatamente ha un futuro, vedremo cosa deciderà il governo. Siamo sempre dalla parte di Siena e dei lavoratori".Rilevando"che è evidente che ci sono dei cicli nel mondo del credito, quando tornano a crescere i tassi di interesse le banche tornano a guadagnare e questa è una cosa molto importante e molto positiva".

Intanto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove annuncia di aver querelato Renzi per le affermazioni sul caso Pozzolo e lo sparo di Capodanno. "Sono orgoglioso della querela di Delmastro perché stiamo chiedendo la verità su un fatto gravissimo. Chi ha sparato? Un deputato di Fratelli d’Italia? Cioè un deputato della maggioranza che sostiene il Governo ", ha aggiunto ieri a Siena invitandolo ad andare "a riferire in Senato, di cosa ha paura? Noi siamo disarmati a differenza dei suoi amici". Ripete poi, durante la presentazione del libro, che l’influencer Giorgia Meloni, così la definisce, "ha un unico grande vantaggio: una sinistra inconcludente perché Schlein e Conte sono i migliori alleati". E in riferimento alla protesta dei trattori affonda: "Prima hanno aumentato le tasse che noi avevamo abbassato, subito dopo stanno a discutere tra Salvini e Meloni di chi è la colpa". Si scatena Renzi quando viene sollecitato a commentare l’iniziativa in vista delle amministrative a Firenze di Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri, che ha lanciato l’Associazione 11 agosto. "Qui a Siena lo conoscete poco, io dai tempi del liceo. Era uno che alla prima Leopolda c’era. Si candidi a sindaco di Firenze, vediamo quanti voti prende. Dai Tomaso tira fuori il coraggio e candidati", la sfida lanciata da Renzi che lo definisce "influencer di sinistra esattamente come la Meloni è influencer di destra, sono due facce della stessa medaglia". Il leader di Italia Viva si lancia poi in una previsione tranchant: "Montanari farà grandi show su tg e social ma non si candiderà a sindaco".

Il fischio d’inizio della campagna elettorale, anche nel Senese, è stato dunque dato. Il 17 febbraio tocca adesso alla cabina di regia di Italia Viva Siena "definire intese, alleanze e posizionamenti in vista del turno amministrativo, così come previsto dallo Statuto nazionale".