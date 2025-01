L’ateneo, i corsi queer e il ministero

Amarzo si terrà un corso di cultura queer aperto a tutti e tutte". È l’annuncio arrivato ieri dal rettore dell’Università per stranieri Tomaso Montanari, all’inaugurazione dell’anno accademico. "Non so se questo attirerà anche su noi un’istruttoria del ministero", ha aggiunto Montanari, citando un episodio relativo all’Università di Sassari dopo l’istituzione del corso queer". A stretto giro la replica del ministero dell’Università: "Abbiamo avuto interlocuzioni con le Università di Sassari e Roma Tre esclusivamente per raccogliere informazioni necessarie a rispondere ad alcune interrogazioni parlamentari, come confermato pubblicamente dai rettori coinvolti. Qualsiasi altra interpretazione è da ritenersi infondata".