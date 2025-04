Un laser a CO2 all’ospedale di Campostaggia: ecco a cosa serve

Poggibonsi (Siena), 2 aprile 2025 – All’ospedale di Campostaggia arriva il laser multidisciplinare a CO2, utile sia in ambito ginecologico sia in quello dermatologico. È stato inaugurato stamani alla presenza dell’assessore regionale al Diritto alla salute e alla Sanità Simone Bezzini.

In ambito ginecologico, con il laser a CO2 è possibile innanzitutto trattare i condilomi, che sono espressione di un’infezione da virus HPV (Human Papilloma Virus). Sono formazioni che si localizzano prevalentemente sulle superfici mucose e cutanee dell’area genitale. Lo strumento svolge un’azione predominante attraverso la vaporizzazione selettiva della lesione, con un modesto danno dermico, senza rischio di emorragia, non lasciando nella sede di trattamento alcuna cicatrice mucosa. A livello del collo dell’utero l’utilizzo del laser risulta un ottimo aiuto per il trattamento di lesioni cervicali: con il laser possono essere effettuati trattamenti di vaporizzazione di lesioni del collo dell’utero e,in alcuni casi anche interventi di conizzazione laser che permettono di essere particolarmente precisi riducendo il rischio di sanguinamenti.

Infine, a livello vaginale, l’utilizzo del laser trova applicazione nella gestione di alcuni disturbi ginecologici e urologici, tra cui l'atrofia vaginale correlata alla menopausa. Il ruolo clinico del laser è quello di migliorare il trofismo dei tessuti vulvo-vaginali e, al contempo, alleviare sintomi come la secchezza e il dolore ai rapporti sessuali. Questa tecnologia ha, infatti, il potenziale di modificare le caratteristiche dei tessuti, quindi favorirne la rigenerazione o il ripristino della funzione, grazie all'effetto termico del laser sulla parete vaginale, che stimola il rimodellamento del collagene e la produzione di nuove fibre.

L'inaugurazione del macchinario all'ospedale di Campostaggia

Per quanto riguarda la dermatologia, il laser a CO2 è diventato, negli ultimi 30 anni, uno strumento indispensabile per il trattamento ablativo, non solo delle lesioni ad etiologia virale, quali verruche volgari e condilomi anogenitali, ma anche dei tumori cutanei superficiali, in particolare in quei pazienti immunodepressi e scarsamente responsivi agli immunomodulanti topici.

Più recentemente, l'impiego della tecnologia frazionale, che consente di colpire solo piccole colonne di tessuto, intervallandole con colonne di tessuto non trattato, ha trovato impiego nel trattamento degli esiti cicatriziali, in particolare post acneici, ma anche del lichen scleroso e delle atrofie vulvari post menopausali e post chermioterapia.

"Un passo in avanti per la salute delle persone, per l’ospedale di Campostaggia e per la sanità pubblica – commenta l’assessore regionale al Diritto alla salute Bezzini – Questa tecnologia avanzata potenzierà il livello delle cure, qualificando ulteriormente i servizi del presidio della Valdelsa in risposta a patologie insidiose. Assicurerà, inoltre, ai professionisti una dotazione tecnologica che permetterà loro di compiere un ulteriore avanzamento di competenze”.

"Il fatto che questo laser sia multidisciplinare è molto importante, perché permette di ottimizzare le risorse e di garantire un uso continuo dell’apparecchio – afferma la direttrice di Campostaggia Campanile – L’ospedale così fa un ulteriore passo in avanti verso le cittadine e i cittadini per quanto riguarda i trattamenti ginecologici e dermatologici, offrendo trattamenti alternativi alla chirurgia ambulatoriale, di pari efficacia e minor invasività”.

"Sicuramente l’arrivo del laser risulta un notevole arricchimento e potenziamento del nostro ambulatorio di colposcopia – dice la sostituta responsabile della Uoc Ostetricia e Ginecologia Musacchio – in quanto ci permetterà di avere un ulteriore strumento prezioso per il trattamento delle infezioni e delle lesioni da HPV, e nello stesso tempo ci fornirà un valido aiuto nella gestione dell’atrofia menopausale”.

"Ritengo che questo nuovo strumento, con le sue innumerevoli possibilità di utilizzo interdisciplinare e i veloci tempi di recupero post seduta – le parole della dermatologa Poggiali –sia davvero fondamentale nel nostro ospedale di Campostaggia, da sempre un "Ospedale amico dei bambini" (intesi anche come adolescenti ) e delle donne, come confermato dall'ambito e riconfermato riconoscimento più volte conferito dall'Unicef”.