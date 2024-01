L’arte della fotografia. I talenti del Roncalli

Imparare a guardarsi intorno attraverso l’arte della fotografia e i suoi ampi contorni, ormai di casa all’istituto d’istruzione superiore ‘Roncalli’ di Poggibonsi. Decretati i vincitori della nona edizione del concorso ‘C.a.t. in un click’. Accreditata iniziativa che ogni anno regala attenti sguardi sul mondo con gli occhi degli studenti tramite la macchina fotografica. Il tema questa volta è stato "La casa e il calore". Il compito di giudicare e scegliere i lavori è toccato ad un’apposita commissione guidata dal professor Pasquale Limatola, coordinatore del concorso, che si avvale anche della collaborazione dei docenti, Rosa Lautieri e Luca Gonnelli. La cerimonia di premiazione si è svolta in una gremita Aula Magna, alla presenza della nuova preside del Roncalli, il dirigente scolastico Monica Martinucci e dell’assessore del Comune, Susanna Salvadori. Gli alunni coinvolti, quelli del corso ‘Costruzioni Ambiente Territorio’ (Cat) e i ragazzi delle seconde e terze delle medie di scuole della Valdelsa e Siena. Gli studenti hanno lavorato a coppie per un progetto che ha spinto e promosso la creatività. Si è aggiudicato il primo premio la coppia formata da Matteo Boricchi (3°CAT) e Filippo Solazzo della 2°D della locale ‘Leonardo Da Vinci’. Secondo premio a Francesco Carcione (3°CAT) e Francesco Giglioli della 3° M "Arnolfo di Cambio" di Colle. Terzo premio a Noemi Falanga (5°CAT) e Anna Volpini della 3°F "Arnolfo di Cambio". Hanno partecipato quasi 40 coppie di studenti che hanno ben interpretato il tema proposto, in un incrocio tra la casa e le relazioni familiari.

Fabrizio Calabrese