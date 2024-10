L’arte contemporanea di ’Raggioverde’ al Museo dell’Antartide

Dopo il successo della prima edizione, torna a Siena l’appuntamento con l’arte contemporanea di ’Raggioverde’, esposizione a cura di Michela Eremita dedicata al paesaggio e alla sua cura. L’inaugurazione della mostra è in programma per giovedì 31 ottobre alle 15 al Museo Nazionale dell’Antartide “Felice Ippolito” presso il Complesso didattico universitario di via del Laterino a Siena.

Il progetto espositivo di quest’anno rientra in Cantiere Comune VI, vincitore del bando “Toscana in contemporanea 2024” indetto dalla Regione Toscana. All’opening del 31 ottobre parteciperanno gli artisti Gabriele Landi e Gianluca Sgherri, che daranno vita a un dialogo creativo che introdurrà i visitatori al percorso espositivo, offrendo una nuova riflessione sulle interconnessioni tra arte, natura e paesaggi immaginari.