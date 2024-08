L’argento di Alice Volpi. Gli assalti della senese non frenano le stoccate delle americane a Parigi

Dopo la delusione del quarto posto e la medaglia sfumata nel torneo individuale di fioretto, Alice Volpi si era sfogata sui suoi profili social con un ringraziamento alla famiglia, al suo fidanzato, e alla sua comunità natale. "Ponte d’ Arbia è grazie a te se sono quella che sono e sarai sempre la mia casa e il posto nel mondo dove mi sento più a mio agio, “siamo questi” e ci garbiamo così! Ho fatto del mio meglio e non è bastat,oma stamattina mi sono svegliata felice perché sono onorata di poter rappresentare il mio Paese alle Olimpiadi e giovedì non lo farò da sola, ma fianco a fianco di tre splendide ragazze di cui mi fido e con cui voglio lottare per un Sogno".

Ieri Alice Volpi ha fatto più del suo dovere per portare la squadra di fioretto prima alla finale contro le statunitensi, battendo l’Egitto ai quarti di finale e poi il Giappone in semifinale. Alle 20.30 l’appuntamento con la storia al Grand Palais di Parigi, il tempio della scherma da oltre un secolo. Arianna Errigo inizia quasi alla pari con la Kiefer, Martina Favaretto perde nettamente il suo assalto e Alice Volpi raggiunge persino il pareggio a 12-12, poi cede le ultime tre stoccate, anche se vince il suo assalto per 7-5.

Tocca alla Errigo, che si accontenta di limitare i danni nel suo assalto. Ma le americane scavano il solco con Kiefer contro Favaretto, che chiude 25-19. Alice Volpi parte alla grande anche al secondo assalto, ma alla fine vince solo per 6-5 e il divario resta 30-25 per gli Usa.

Il 7° assalto, affidato alla sostituta Francesca Palumbo è quello che segna la finale. Finisce 5-1, Alice torna in pedana con l’Italia sotto di 9 stoccate. Parte ancora alla grande, si porta sul 6-2, ma cede le ultime tre alla rivale, così si arriva all’ultimo assalto sul 40-32. Arianna Errigo è commovente, piazza sette stoccate vincenti concedendone solo due all’inizio alla rivale. Ma alla fine cede e le ultime tre stoccate regalano la medaglia d’oro alle americane. Vincono per 45-39, le fiorettiste azzurre ci hanno provato. Ma sono andate a sbattere contro la loro bestia nera. Per Alice Volpi il futuro olimpico potrebbe essere Los Angeles 2028.