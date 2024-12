L’annuncio “Gesù porta di salvezza“ nella chiesa parrocchiale di San Biagio

Essenziale quanto significativo il presepe allestito nella chiesa parrocchiale di San Biagio Vescovo e Martire di Campiglia d’Orcia, da un piccolo gruppo di volontari guidati da Maura Rossi (“la mente”), che ogni anno riesce a stupire e cogliere nel segno. “Gesù, porta di salvezza” è il tema, in sintonia con l’Anno Giubilare. Chi guarda il presepe all’interno della chiesa distingue nettamente la forma di una serratura (la classica “toppa” per le chiavi più grandi), aldilà della quale la scena della Natività riempie lo spazio. Al centro, in basso, l’immagine di Gesù Bambino, ai suoi lati Maria e Giuseppe. Sulle ante sono appese alcune chiavi, a significare che ciascuno può cercare la propria per giungere alla Salvezza. Alla fine l’inagibilità di una parte della navata centrale della Chiesa (che si protrae da qualche anno), finisce per avere aspetti positivi, come l’allestimento del presepe.

Danele Palmieri