Lancia un sasso contro i ragazzini. Adolescente colpito alla testa

di Giuseppe Serafini

Ancora sassi lanciati da giovanissimi sull‘Amiata. Ma questa volta erano diretti verso un gruppo di adolescenti in attesa del pullman per cui c’è stato il ferimento di un ragazzo alla testa. Subito soccorso da alcuni adulti, tra i quali un carabiniere fuori servizio, e accompagnato nel vicino pronto soccorso dove i sanitari lo hanno medicato applicandogli quattro punti di sutura alla testa.

Una vicenda molto delicata su cui stanno indagando gli uomini dell‘ Arma della Tenenza di Abbadia San Salvatore ma che ha già suscitato commenti e preoccupazioni tra la popolazione e tra numerosi genitori. Anche perché l’estate che si sta concludendo ha segnato un crescendo di episodi in alcuni paesi della zona amiatina che hanno coinvolto le comunità locali. E a cui i residenti non ernao certo abituati. Come il lancio di pietre e oggetti all’indirizzo di alcune abitazioni sottostanti la monumentale terrazza della Liccia ai giardini pubblici di Piancastagnaio. Come il danneggiamento di arredi mobili presso il parco del Campo di Fiera e dello stesso ascensore inclinato del Minatore, sempre a Piancastagnaio. Danni segnalati alle forze dell’ordine.

Ma l’ultima vicenda desta ancora maggiore preoccupazione. E’ avvenuta ad Abbadia San Salvatore verso le 20 di lunedì. Teatro dell’episodio il parcheggio di Largo Verdi della città amiatina. È il parcheggio dove sostano i pullman di linea. Secondo alcune testimonianze che sarebbero in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, alcuni gruppi di ragazzi stavano aspettando di prendere il mezzo pubblico diretto a Piancastagnaio. Forse qualche discussione animata tra qualcuno dei presenti prima di salire a bordo? O altre cause da chiarire? Le tessere devono ancora andare al loro posto esatto. Comunque sia, qualcosa avrebbe scatenato la rabbia di un giovane che procuratosi un grosso sasso lo ha scagliato con violenza contro il gruppo degli adolescenti che erano alla fermata ferendo, tra lo sconcerto e la paura, un ragazzo che è stato immediatamente soccorso dai presenti di un bar vicino al parcheggio. Come detto il ragazzo è stato portato al pronto soccorso dell’ ospedale che è fortunatamente vicino al luogo dove è avvenuto l’ episodio. Un gesto che poteva avere conseguenze ben più drammatiche e preoccupanti.