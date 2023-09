L’ambasciatore Martini capo rappresentanza al Consiglio d’Europa

1Roberto Martini ha assunto ieri l’incarico di Capo della Rappresentanza permanente d`Italia presso il Consiglio d`Europa in Strasburgo: è quanto si legge in una nota della Farnesina. Nato a Siena il 28 ottobre 1962, si è laureato in Giurisprudenza presso l`Università di Siena nel 1985. In seguito ad esame di concorso, il 14 febbraio 1987 è stato nominato Volontario nella carriera diplomatica.