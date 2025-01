L’alta velocità e l’eterna curva Fanfani

di Orlando Pacchiani

Magari, come dice il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, la stazione dell’alta velocità MedioEtruria non si farà mai. Di certo, però, la partita in questo momento si gioca in tutt’altro campo che quello di Siena. La benedizione ufficiale di Giani e Baccelli alla soluzione Rigutino passa di fatto sopra le teste senesi, capaci peraltro di partorire tre diverse soluzioni: prima, da parte della Valdichiana, l’ipotesi della nuova stazione tra Montallese e Tre Berte, poi la virata secca sul potenziamento di Chiusi una volta tramontata quella prospettiva, nel mezzo il posizionamento del capoluogo a favore di Creti Farneta.