L’alta moda nel salotto buono di Siena. Tricot apre uno store in via Pantaneto

Tricot, storica realtà di Chianciano Terme, espande il suo concetto di lusso a Siena, con un nuovo store in via Pantaneto 1, che sarà inaugurato il 22 febbraio dalle 18. Una serata contraddistinta dalla partecipazione di partner di valore: la concessionaria Peragnoli con Range Rover, che metterà a disposizione un esclusivo transfer dal parcheggio di Porta Romana, Note del Chianti che ideerà un’essenza per l’evento, l’artista contemporaneo Francesco Moscolo Andreotti che creerà nell’occasione un quadro istantaneo, Dopolavoro La Foce e Piccini Wines per il food and beverage.

Tricot è oggi una realtà consolidata e un punto di riferimento nel mondo della moda, per la sua offerta completa e diversificata che spazia dai top brand a selezioni sport, urban, outdoor e kids. La costante ricerca dell’eccellenza e la visione originaria si sono evolute negli anni e concretizzate in un’esperienza totalizzante, che non si limita al mondo della sola moda ma abbraccia una filosofia di vita che percorre il lusso, l’esclusività e la qualità.

Quella di Tricot è anche una ’experience’ legata al territorio privilegiato in cui si trova: la Toscana. Una regione con un ricco patrimonio paesaggistico ed enogastronomico, un’esperienza che si trasferisce così nel mondo della ristorazione, del wellness e dell’ospitalità di lusso. Il ristorante Dopolavoro La Foce, che appartiene allo stesso gruppo imprenditoriale, è l’esempio concreto della sinergia con il territorio, crocevia di espressione e di scambio, cornice ideale di eventi esclusivi, che mette al centro una cucina contemporanea, ma attenta alle tradizioni locali.

Nel mondo del wellness e dell’ospitalità di lusso, Tricot offre un’esperienza unica: una selezione delle firme più prestigiose dell’alta moda italiana e internazionale, affiancata a servizi di eccellenza. Questa la filosofia alla base dei punti vendita Tricot all’interno delle più esclusive strutture ricettive del territorio, ovvero Resort Fonteverde a San Casciano dei Bagni.