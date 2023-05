L’alleanza delle Terme Accordo con le aziende

Le Terme hanno spinto sull’acceleratore ed hanno aperto ad una strategia commerciale specifica di alleanza con il territorio. L’incontro di giovedì ha sancito l’apertura ad un accordo con le singole imprese turistiche di un ambito vasto che raccoglie aziende nell’arco di 50 chilometri perché la società vuole accelerare la sua commercializzazione. Intanto al via da maggio a settembre degli eventi termali abbianati ad eccellenze del territorio. La scelta si conferma in linea con la nuova proposta di Benessere e Salute termale di Terme di Chianciano, che coniuga gli effetti benefici e terapici delle acque con trattamenti benessere legati alla promozione di stili di vita sani e appaganti. Il tutto unito alle competenze degli specialisti del Centro Medico Institute For Health, combinando quindi check-up metabolico e piani di alimentazione ed esercizio fisico personalizzati. Gusto, cultura, tradizione, ma soprattutto benessere: queste le parole chiave per i cinque appuntamenti dove eccellenze del territorio e del mondo termale si incontrano.

Dall’azienda famosa a livello internazionale, come la Gabriello Santoni, alla realtà storica chiancianese, la Pasticceria Marabissi, le Terme Sensoriali offrono l’occasione di scoprire le ricchezze gastronomiche toscane, alternando momenti di relax nelle acque termali a pause di piacere e gusto, abbracciando la naturopatia e la filosofia orientale.

Anna Duchini