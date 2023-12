Lahib, il cavallo che vide Istriceddu trionfare

Tredici anni fa ed è già storia: come la breve vicenda paliesca di un cavallo che ha disputato una sola carriera, eppure non certo dimenticato: quella del 16 agosto 2010, il palio che vide lo strapotere di Istriceddu che vinse per la Tartuca dominando per tre giri con l’allora incontrastato primo attore Trecciolino. Ecco la breve storia sul tufo di Lahib, sauro classe 2004, di proprietà di Nicola Borselli ed allenato da Massimo Milani. Presentato alla tratta viene scelto fra i dieci e va in sorte all’Oca che l’affida alle mani esperte e sicure di Tittia.

Non fortunato come posto al canape, settima posizione, scatta non certo benissimo e cerca di rimediare prendendo un corridoio basso. Al primo San Martino esce indenne ma già nelle retrovie. Al primo Casato è in settima posizione.

Tutti gli sguardi sono verso la corsa fortissima di Istriceddu, casomai c’è solo un occhio di riguardo ad Ilon nella Civetta con Brio che cerca di contrastare la corsa della Tartuca. Lahib resta sempre nelle retrovie e qui finisce anche la sua carriera in Piazza. In tempo anche lui per passare alla storia.

Massimo Biliorsi