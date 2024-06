L’affluenza è del 42,6%. Parte lenta, poi risale

Nessuna corsa alle urne, come da previsioni. Il primo ballottaggio della storia elettorale di Poggibonsi non ha offerto, nella giornata iniziale, numeri da record in materia di affluenza. Alle 12 il dato relativo a Poggibonsi, nelle 28 sezioni del territorio, indicava un 11,91% di votanti. Un livello superiore alla media regionale (11,21%), ma di gran lunga inferiore, se non quasi dimezzato, rispetto a sabato 8 giugno con le comunali unite alle europee. E anche in quel caso l’astensionismo aveva toccato quote intorno al 34%. Alle 19 di ieri, l’affluenza a Poggibonsi si era attestata al 31,80%, alle 23 era salita al 42,64%. Le candidate alla carica di primo cittadino si sono recate ai seggi per il deposito della scheda nell’urna. Ieri mattina ha votato Susanna Cenni e nel pomeriggio intorno alle 15 Angela Picardi. Tra gli aspetti curiosi, il siparietto tra una elettrice novantenne e il presidente del seggio con gli scrutatori: "Ormai ho esaurito gli spazi a disposizione sulla tessera elettorale", ha detto l’anziana e briosa signora, riferendosi all’innumerevole quantità di tornate alle quali ha partecipato. "Nessun problema, si può rinnovare in qualsiasi momento!", la risposta con tono scherzoso da parte della commissione. Inoltre un presidente di seggio, veterano nel ruolo, ha ricordato la sua prima esperienza: "L’esordio? Trentaquattro anni fa, alle amministrative del 1990. Sempre alle sezioni di via Aldo Moro della scuola media da Vinci". Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15. Poi il via allo scrutinio.

Paolo Bartalini