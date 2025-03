Ladri in via Verdi. Spaccato il vetro. Un’auto rubata

"Mi sono accorta dei ladri in casa tornando da lavoro, saranno state le 20.30", racconta Luana Bertocci. Al piano terra abita la madre, nell’appartamento sopra la donna con la sua famiglia. "Ho visto che la porta era accostata, i cassettini della specchiera spostati. Ho chiamato mio marito e con lui siamo poi entrati trovando le stanze rovistate", ricostruisce. Un colpo avvenuto nell’orario solitamente usato dalle bande di ladri, fra le 17 e le 21. Che ha nuovamente fatto salire il livello di guardia dei residenti per quanto riguarda i furti nelle case. "Sicuramente sono scappati a seguito del mio arrivo – dice –; entrati dalla porta finestra rompendo il vetro doppio. Girata la maniglia, sono entrati dentro. I soldi ormai in casa non li tiene più nessuno, quanto agli ori sono riusciti a prendere soltanto l’orologio regalato a mio padre quando andò in pensione", dice Luana Bertocci. Che ha chiamato subito i carabinieri per la denuncia e gli accertamenti. Hanno pattugliato la zona ma della banda nessuna traccia. A richiamare l’attenzione, accorgendosi forse della presenza di estranei, erano stati il jack russel della famiglia e poi il grosso cane tipo maremmano di una vicina. Hanno abbaiato forte e in modo ripetuto.

Non è finita qui. Perché in un campo lungo la via del cimitero è poi stata scoperta dal proprietario del terreno una Fiat Panda gialla abbandonata. Avvertiti i carabinieri, è risultata rubata in linea d’aria poco distante da via Verdi. Potrebbe essere stata usata dai ladri.

La.Valde.