Ladri in un’abitazione nel tardo pomeriggio. Proprietari fuori casa, rubati soldi e gioielli

Ladri ancora all’opera nel centro abitato di Buonconvento. Anche a questo giro, come era accaduto qualche settimana fa, hanno visitato un’abitazione di via di Percenna. Sono stati rubati soldi e vari gioielli. L’esatta entità del bottino non è stata ancora accertata. I ladri anche stavolta hanno colpito intorno alle 19, approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa. Dopo avere forzato una finestra laterale, sono entrati nell’appartamento preso di mira, facendo razzia di preziosi. Gli autori del colpo hanno potuto agire indisturbati, raggiungendo rapidamente e senza troppo sforzo i loro obiettivi. Sono stati gli stessi padroni di casa, una volta rientrati, a scoprire la visita dei ladri e a denunciare il furto ai carabinieri, che stanno indagando a tutto tondo per risalire ai malviventi. Di loro, al momento, nonostante le ricerche estese su tutto il territorio, nessuna traccia.