Ladri di cellulari, razzìa nel negozio: "Erano in sei, furto in tre minuti"

di Laura Valdesi

SIENA

Professionisti. Senza scrupoli. Allenati per razziare negozi in pochi minuti e poi fuggire. Ma il colpo grosso che avevano studiato al ’Vobis’ in via Trento a Sinalunga è riuscito solo a metà. Perché un passante, che ha dimostrato senso civico, compreso cosa stava accadendo all’interno dell’attività ha avvertito i vigili giurati che, fiondandosi sul posto poiché erano lì vicino, hanno probabilmente costretto alla fuga la banda. "Composta da sei persone, tre che sono entrate dentro e altrettante rimaste all’esterno", racconta il titolare. Che sta facendo ancora l’inventario del materiale di telefonia che manca. Di sicuro hanno fatto in tempo a portare via una trentina di iphone: l’azienda sta svolgendo le procedure per bloccarli dalla rete. Stabilito con esattezza il materiale portato via, si recherà in caserma dai carabinieri per la denuncia. Militari dell’Arma che potranno vagliare attentamente i filmati delle telecamere di videosorveglianza del negozio che hanno filmato la razzìa. "Erano in sei – conferma il titolare –, prima hanno utilizzato un apparecchio per forzare la saracinesca mentre fuori qualcuno disattivava l’allarme. Alle 4 e 2 minuti l’azione, alle 4 e 4 minuti sono usciti perché, appunto, un vigilante era stato avvertito da un passante". Che si tratta di professionisti lo conferma il fatto che indossavano un passamontagna e sulla testa avevano le luci per illuminare e poter avere così le mani libere per arraffare i costosi cellulari. Sembra che la pattuglia dei vigili giurati, anche se non erano addetti al controllo di questa attività, vedendo uscire almeno tre persone che si davano alla fuga a bordo di una Mercedes classe A abbia provato a bloccare loro il passaggio ma sono riusciti a scappare. Sono state subito avvisate le forze dell’ordine e il titolare, che è andato al negozio. Il vigilante è rimasto sul posto finché non sono arrivati i carabinieri. Nelle ultime settimane il sud senese è stato preso di mira da bande di ladri che, probabilmente, arrivano da altre regioni, colpiscono e se ne vanno. Perché i furti sono fra Torrita e Sinalunga, centri vicini alle grandi arterie di comunicazione, come Siena-Bettolle-Perugia e Autostrada del sole.